Anu Saagim ja Eesti üks tuntumaid blogijaid, Merilin Taimre kohtusid restoranis Basiilik, et tutvuda Palja Porgandi seal pakutava über menuka vegan-menüüga. Ehk nagu ütleb Paljas Porgand: "Kui toitud tervislikult, pole häbi end ka paljaks võtta."

Keskendusime seekord maitsvale vegan-burgerile ja sellele lisandina pakutud salatile. Kuid mis on üks mõnus roheline salat ilma salatikastmeta? Selleks sobib nii majonees, ketšup, kui ka hapukoor mee või sinepiga. Kahjuks on tegu salatikastmetega, mis on tegelikult ühed salakavalamad kaloripommid.

Paljas Porgand: Enamjaolt on nii, et kui naised võtavad salateid, siis nad arvavad automaatselt, et söövad ühe kerge kõhutäie. Samas rikuvad nad selle tervisliku ampsu ära just nende klassikaliste kaloripommidest pakatavate salatikastmetega.