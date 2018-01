TV3 uuris, millise uusaastalubaduse andis endale Power Hit Radio saatejuht Brigitte Susanne Hunt. Selgus, et naine plaanib hakata trenni tegema ja tervislikult toituma.

Tegus naine rääkis TV3-le, et kavatseb sel aastal päriselt ka kolm korda nädalas trennis käima hakata ning oma toitumine paika saada. "Mitte nii et ma jooksen kell viis õhtul esimest korda midagi rasvast ja jahust sööma, vaid ma korralikult olen tubli toiduplaneerija teen järgmiseks päevaks toidud kaasa," kirjeldas Hunt ning lisas et aasta esimestel päevadel on tal see ka õnnestunud.