Hiljuti jõudis lettidele skandaalne raamat „Fire and Fury: Inside the Trump White House“ („Tuli ja viha: elu Trumpi Valges Majas“ ingl k), autoriks on Michael Wolff. Teoses nimetab Wolff Trumpi vaimses mõttes mitte päris terveks. See on meedias käivitanud spekulatsioonid selle üle, kas president võib olla dementne. Trump on Wolffi peale ilmselgelt solvunud ning elab end Twitteris välja.

USA president kirjutas laupäeval Twitteris, et Michael Wolff on täielik luuser, kes on kirja pannud väljamõeldisi, et enda väga igavat raamatut müüa.

Ühes järgmises Twitteri postituses kirjutas Trump, et tegelikult on läbi elu olnud tema parimateks omadusteks vaimne stabiilsus ja suur tarkus.

Enda viimases Twitteri postituses neli tundi tagasi nimetas Trump end aga koguni stabiilseks geeniuseks, kuna tal õnnestus Ameerika Ühendriikide presidendiks saada juba esimesel katsel.