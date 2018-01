Reedel said miljonid jaapanlased enda mobiiltelefonile hoiatuse, kus seisis maavärinahoiatus ning soovitus valmistuda tugevateks raputusteks.

Saadud sõnum tekitas jaapanlastes mõistagi paanikat, kuid BBC kirjutab, et õnneks osutus see vaid valehäireks. Selgus, et maavärina hoiatussüsteemis oli tekkinud viga. Nimelt pidas süsteem kahte väiksemat maavärinat üheks suureks maavärinaks ning saatis seepärast välja ka automaatse hoiatussõnumi. Muuhulgas peatati ka rongiliiklus.