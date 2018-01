Tartu volikogus tegutsev sotsiaaldemokraat Marju Lauristin rääkis Vikerraadio saates "Töövari", et Ratase valitsusel on eelmise valitsusega võrreldes mitmeid positiivseid omadusi.

Ühe olulise omadusena tõi Lauristin välja, et Ratase valitsus suudab oma vigu tunnistada.

“Kui me võtame selle sama Jüri Ratase isikunagi, siis ta on selgelt elav inimene. Me näeme ka, et meil on valitsuses inimesed, kes eksivad, aga kes ütlevad, et teeme nüüd teistmoodi, sest me eksisime. Ma olen ammu oodanud poliitikut, kes ütleb, et me tegime valesti, aga kuidas nüüd seda viga parandada. See on väga suur muutus ja väga tähtis, sest mingisugune dialoog tekib," tõi Lauristin saates välja.

Teine oluline omadus on naispoliitiku sõnul see, et vähemaks on jäänud rahvuse pinnal vastandumist.