“Hugo ja Kris nägid minu tehtud coverit, kirjutasid mulle ja kutsusid stuudiosse ühte lugu proovima. Kutid tundusid juba algusest peale väga muhedad ja uskusin, et sellest projektist võib midagi väga ägedat tulla, ja tuligi.” - kirjeldab loo sünni protsessi Emili.

Cartoonist tunutud Hugo Martin Maasikas ja Futuristiku nimega tuntud Kris Evan Säde alustasid möödunud suvel värske duo-projektiga nimega WATEVA ning neil ilmus sellel reedel tuliuus singel “My Love 2 U”, mille lauljaks on kõigest 16-aastane Emili Jürgens. Varasemalt silma paistnud Youtube’is kui cover-artist, oli Emilil lõpuks plaan alustada ka enda laulja karjääri.

Stig Rästa arvates on Emili Jürgensi puhul tegemist äärmiselt talendika noore lauljaga. “Emily on oma noore ea kohta ääretult kogenud häälega laulja kellega stuudiotöö sujub eriti lahedalt. Temal tasub kindlasti kõrva ja silma peal hoida sest tegu on ilmselgelt tulevase Eesti tuntud lauljaga,” - räägib Stig Rästa.