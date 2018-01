Ajakirjanik Neeme Korv tõdes, et endise diplomaadi Oleg Samorodni analüüs Keskerakonna ja PBK koostööst tõi pildi ette mingisuguses konkreetses uurimuse keeles, aga tunnetuslikult see tegelikult kedagi ei üllatanud.

Ajakirjanik Krister Paris ütles ERRi uudisportaali vahendusel, et kes maksab raha, tellib muusika. „Olemuselt on see, mida tehakse, häälte varastamine. Tegu on sigaduse ja rünnakuga Eesti demokraatliku korra vastu.“

Parise sõnul paneb teda imestama, et peaminister, kes on sama erakonna esindaja, on suhtunud väga leigelt sellesse siiamaani.

„Kui mõtleme sellele, et Keskerakonna ülemvõim Tallinnas on ainult ühehääleline, võime peaaegu kindlalt väita, et suunatud propagandaraha eest see ülekaal varastati,“ märkis Paris.