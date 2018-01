Valu peale rinnus kaevanud naispensionär lõpuks suri kui oli ühes Peterburi haiglas tulutult arstide abi oodanud.

„Ma sain aru, et vanaemal on insuldieelne seisnud ja kutsusin kohe kiirabi. Me sõitsime koos haiglasse ja istusime ligi kolm tundi ootesaalis, mille järel ta saadeti neuroloogia osakonda, mitte aga reanimatsiooni,“ kurtis pensionäri lapselaps kohalikule telekanalile 78.

Noormees märgib, et vanaemal hakkas halb kahe ajal päeval, kuid viie haiglas oodatud tunni vältel ükski arst nende juurde ei tulnudki. Iga kord paluti peale pöördumist veel oodata.