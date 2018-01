Kirjanik Andrus Kivirähk kirjutab oma tavapärases laupäevases arvamusloos, et kindlasti leidus inimesi, kelle kurvastus hümnita uusaastaöö pärast oli siiras ja tagantjärele tarkusega saab öelda, et muidugi oleks võinud hümni Vabaduse väljakul ära laulda, selle asemel et kanda ette Alo Mattiiseni „Eestlane olen ja eestlaseks jään”.

Kodudesse jõudnuks, kus hümni oodati, ainult laval toimuvat edastav telepilt ja see olnuks kindlasti igati soliidne - väljakul samal ajal käiv lõbus trall jäänuks kaadri taha.

Hüsteerilises reaktsioonis, mis hümni puudumisele järgnes nähti lausa Eesti Vabariigi hävingu ettekuulutust, räägiti oma rahva reetmisest ja kahtlustati salakavalat vandenõu, mille eesmärk on rahvuslike sümbolite hiiliv hülgamine ja eestluse allakäik. Tule taevas appi!