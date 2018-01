Äsja lettidele jõudnud skandaalse raamatu „Fire and Fury: Inside the Trump White House“ („Tuli ja viha: elu Trumpi Valges Majas“ ingl. k.) autor Michael Wolff pääses presidendi lähikonda tänu Trumpi kriitikute materdamisele. Kuid raamat maalib presidendist nii värvikalt rumala pildi, et ka paljud Wolffi ametikaaslased seavad tema raamatu sisu sajaprotsendilise autentsuse kahtluse alla. Igal juhul on teosest saanud bestseller. Ajakirjanik Michael Wolffi taustast nii palju: tegemist on mõnevõrra vastuolulise tegelasega. Õieti, nagu kirjutab Business Insider, on Wolff „ehitanud oma karjääri üles sellele, et inimesi närvi ajada“. Terav kriitika erinevate avaliku elu tegelaste või ettevõtete pihta on tema leivanumbriks. Valgesse Majja pääses Wolff tegelikult tänu vägagi Trumpi pooldavatele artiklitele ja Trumpi kriitikute mahategemisele. Trump, nagu Wolff kirjeldab, ei suutnud kunagi päriselt mõista oma nõunike strateegiat „mida rohkem meeldid konservatiividele, seda vähem meeldid demokraatidele“. Tema tahtis kõigile meeldida ning igasugune kriitika solvab teda sügavalt. 4. jaanuaril kirjutas Wolff Hollywood Reporterile värvika kirjelduse oma elust Valge Maja soosikuna. Pilt, mille ta USA praegusest valitsusest loob, on trööstitu. Pidev segadus ja peataolek, vastastikune kodaratesse kaigasteloopimine, pidev katastroofiootus ja nende keskel president, kes (Wolffi kirjelduse järgi) on igaühe arvates kas rohkemal või vähemal määral idioot. Michael Wolff (Reuters/Scanpix)

Tõepoolest, Wolff ei hellita USA presidenti ning näib lausa nautivat mahlakaid kirjeldusi administratsiooni liikmete vähesest usust Trumpi võimekusse. Nõunik Kellyanne Conway olevat pidevalt teinud sõrmedega „laske kuul pähe“-liigutusi ning personaliülem Reince Preibus arvas, et uus president loobub ametikohast veel enne ametisse vandumist. Kogu praeguse skandaali keskmes asuv endine Trumpi kampaania peastrateeg Steve Bannon spekuleeris mingil hetkel, et kolmandiku tõenäosusega tagandatakse president ametikohalt, kolmandiku tõenäosusega lahkub ta ise või siis viimane kolmandik: Trump veab ennast äärmiselt vaevaliselt esimese (ja viimase) ametiaja lõpuni.

Kuid ehk kõige rängem hoop, mille Wolff Trumpi pihta lajatab, on süüdistus, et president pole mitte ainult saamatu, vaid vaimses mõttes mitte päris terve. Ameerika meedia kihab viimastel päevadel spekulatsioonidest, kas president võib olla dementne või mitte. Wolff kirjutab: „[Valges Majas] on kõik teadlikud sellest, kuidas ta ennast järjest sagedamini kordab. Varem oli nii, et ütleme 30 minuti jooksul kordas ta sõna-sõnalt, mõte-mõttelt kolme lugu. Nüüd juhtub see 10 minuti jooksul. Õieti on paljud tema säutsudest tema mõtete kordused - ta lihtsalt ei suuda lõpetada sama jutu ajamist. Nad [administratsiooni töötajad] lootsid parimat, sellest sõltus nii nende endi isiklik kui ka riigi tulevik. Minule arusaam, olles nendega aasta jooksul rääkinud ja neid jälginud, oli see, et nad kõik - 100 protsenti - hakkasid uskuma, et ta pole võimeline oma ametis hakkama saama.“