Teletäht ei soovinud nimelt sugugi politseile avaldust kirjutada, ta justnagu ei tahtnudki, et teda rünnanud isik(ud) leitaks ja karistada saaks(id) ning olevat politseinikele öelnud, et küllap on noil tähtsamatki teha kui tema ründamist uurida.

Pisut jutukamaks muutus Ott alles mõne nädala pärast venekeelse meediaväljaandega Moskovskij Komsomolets kui rääks, et olevat 1. aprillil veidi pärast südaööd Merivälja ja Pirita vahelises autoparklas Tallinna siluetti imetlenud, kui tema juurde astus vene keelt rääkiv noormees, kes ütles, et Oti autol olevat kumm tühi.

Telestaari sõnul ehmus omavalmistatud terariistaga ründaja, kui nägi, et ohver on verine: „Ma vastasin, et kui sa mu tapad või mu auto röövid, saadakse sind kiiresti kätte. Siis ta arvatavasti otsustas, et olen tähtis tegelane, ja põgenes.”

ETV näitas 1. jaanuari õhtul Vahur Kersna mastaapset teledokumentaali Eesti läbi aegade säravaima, vastuolulisema ja edukaima telereporteri Urmas Oti elust, loomingust ning saatusest.