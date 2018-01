Ülikonnastatud parlamendisaadikute seas peaaegu alati kampsunile truuks jäänud mitmekordne minister Kaido Kama tunneb järjest suuremat muret aina enam hoogu koguva keskkonda hävitava tarbimishulluse pärast ning pakub inimkonna päästmiseks välja idee, mis ka tema sõnul tundub esmapilgul utoopiline, ent samas ainus väljapääs. Alternatiivideks oleks diktatuuride kehtestamine või inimeksistentsi hukk.

Elame kahepaikset elu. Ühelt poolt muretseme looduse ja keskkonna pärast, teiselt poolt soovime kestvat heaolu ja majanduse kasvu.

Tõepoolest, elame iga päev kaksikmoraalis. Igasugused säästlikkuse ja jätkusuutlikkuse sõnad on moeväljendid, mida öeldakse söögi alla ja söögi peale. Samal ajal on majanduskasv selline püha ja puutumatu lehm, mida kahtluse alla panna ei tule üldse mõttessegi. Majanduskasvu ideoloogide jaoks pole tähtis lihtsalt kasv, vaid see, et kasv pidevalt kiireneks. Juba majanduskasvu aeglustumine on nende jaoks õudusunenägu. Ometi, kui natukenegi järele mõelda, siis on ju selge, et majandus saab kasvada ainult looduskeskkonna ja -ressursside arvelt. Kuskilt mujalt ei ole meil võtta midagi, mille arvelt majandust kasvatada. Maa ressursid on piiratud ja nende ressursside arvelt me iga päev elame.