Täna toimuval Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna üldkoosolekul valitakse uus juhtkond, oma taaskandideerimist on kinnitanud ka senine piirkonna juht Rainer Vakra.



Piirkonna esimehe Rainer Vakra sõnul on alanud 2018. aasta sotside ning kogu Eesti jaoks erakordselt oluline aasta - see möödub riigi 100. sünnipäeva tähe all.

“Koos tähistame seda juubelit nii hästi kui oskame, pidades au sees riigimehelikkust, ausust, üksteisest hoolimist ning koostööd - täpselt nii nagu sada aastat tagasi, mil kogu rahvas ühendas jõud Eesti nimel,” ütles Vakra.



Tallinlasena loodab Rainer Vakra algavalt aastalt kõige rohkem seda, et linna juhtimiseks toimuks viimaks põhimõttelisi muutusi ning senisele hangeldamisele ja nihverdamisele saabuks lõpp.

"Sel aastal on meie soov, et ka Eesti Vabariigi pealinn Tallinn saaks endale lõpuks linnavalitsuse, mis savisaarliku linnajuhtimise jätkamise asemel pööraks pilgu tulevikku,” ütles Rainer Vakra ning rõhutas, et monopoli häältevõim on õhkõrn ning läbimurre on võimalik.

“Senise maotu juhtimisstiil varjutab ka linnavõimu senised positiivsed sammud ja heidab varju oma tööd südamega tegevatele ametnikele,” avaldas Vakra kahetsust.