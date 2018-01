Puhub edela- ja läänetuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi.

Prognoosi kohaselt püsib ilm täna pilves ja üsna sajune. Hommikul sajab enamasti vihma, päeval järjest enam vihmaga koos lörtsi, õhtupoolikul ka lund. Õhtu poole hakkab temperatuur langema, langedes kohati nullini ja võimalik, et ka alla selle. Pärastlõunal suureneb seega teedel libeduse oht.

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel märjad või niisked. Mitmel pool sajab vihma. Temperatuurid on kõikjal plusspoolel.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 5-10, hilisõhtul puhangut 12 m/s. Laine kõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Sajab vihma ja lörtsi ning nähtavus on mõõdukas. Sooja on 1-2 kraadi.