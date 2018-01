"Rohelised kassid" on kodumaine film, mille peategelased on kaks vana pätti Markus (Tõnu Kark) ja Eduard (Sergei Makovetsky), kes on enamuse oma elust trellide taga veetnud, saavad lõppude lõpuks vabadusse.

Maailm on muutunud, aga meeste pikaaegsed unistused ja plaanid sunnivad neid kiiresti kohanema. Kuid kõik nendega toimuv, uus reaalsus, takistused ja absurdselt koomilised situatsioonid, millesse nad satuvad, pööravad nende illusioonid pea peale. Neid pole kellelegi vaja, nad "rikuvad kõikjal pildi ära" ning ei kohane ühiskonna normidega. Nad on üleliigsed.



Pääsedes vabadusse lepivad sõbrad kokku, et kohtuvad nädala pärast hotellis, kuid enne on vaja kokku sõlmida kõik isiklikud lahtised otsad.



Filmi režissöör on Andres Puustusmaa ja peaosades Tõnu Kark, Sergei Makovetsky, Mait Malmsten, Kirill Käro, Ülle Kaljuste ja teised.