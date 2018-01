"Aktuaalne kaamera" vahendas, et neljapäeval avalikuks saanud kaks turvaviga lauaarvuti ja nutiseadmete protsessorites puudutavad kõiki inimesi, kes vähegi neid kasutavad ning tegemist on ilmselt suurima turvariskiga viimaste aastakümnete jooksul. Tallinna Tehnikaülikooli professor Tanel Tammet ütles uudistesaatele, et midagi hirmsat kohe juhtuda ei saa, kuid on mitmed ettevaatusabinõud, mida iga arvutikasutaja peaks jälgima.

Turvarisk puudutab arvutite ja nutiseadmete protsessorites asuvate kolme suurfirma kiipe. Et tegemist on ilmselt viimaste aastakümnete ühe suurima turvaprobleemiga, nendivad teadlased üle maailma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tammet rääkis, et riskid on küll olemas, kuid neid on võimalik vähendada. "Mina igaks juhuks soovitan kriitiliste paroolide sisestamisel mitte hoida mitut vahekaarti (tab'i) lahti ja loomulikult mitte panna suvalisi programme oma arvutile, sest äkki on keegi jõudnud pahavara ehitada sinna," jagas Tammet ühe nipi, kuidas riske maandada.