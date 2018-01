Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja andis reede õhtul teada, et teade Pärnumaal Reiu sillalt jõkke hüpanud mehest osutus valeks ning 27-aastane Simo on leitud.

Otsingutega seotud erinevate toimingute tulemusena selgus, et teade Reiu sillalt vette hüpanud mehest osutus valeks ja Simo leiti oma tuttavate juurest Pärnust. Pärnu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Üllar Kütt avaldas heameelt, et Simoga on kõik korras, kuid ütles, et tegemist on siiski kahetsusväärse juhtumiga.

„Politsei, päästjad ja ka meedikud teevad iga päev tööd, et jõuda abivajajateni. Seetõttu on kahetsusväärne, kui operatiivteenistustel tuleb tegeleda väljamõeldud sündmustele reageerimisega. Hädaabinumbrile 112 tuleb helistada, kui kellegi elu või vara on ohus. Kui inimene soovib mõnda aega üksi olla, võiks sellest siiski lähedastele teada anda, et nad ei peaks asjatult muret tundma,“ sõnas Kütt.

Politsei selgitab praegu juhtunu täpsemaid asjaolusid.