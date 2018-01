Küllap aitasid saate menule kaasa väljaloositavad defitsiitsed kodukaubad (näiteks viimases saates 1973 värviteleviisor) – ühe saate kohta saatis rahvas kümneid tuhandeid kirju (suurim number oli 35 000). Kuid see oli ka esimene omataoline muusikasaade, mis erines oluliselt muust meelelahutusest.

Ligi poole sajandi tagune Teleleht reklaamis esimest saadet suhteliselt tagasihoidlikult: „Estraadistuudio uus saade, mis hakkab edaspidi korduma iga kahe nädala järel, kannab pealkirja „Horoskoop“. Et tegemist pole mitte tähtede järgi tuleviku ennustamisega, selles võite veenduda juba esimeses saates. Tähelepanu! Kõigi nende vahel, kes ei põlga kirjatööd ja saadavad vastuse saates esitatud küsimusele, loositakse välja Eesti Reklaamfilmi auhind transistorraadio „Meridiaan“.“

Saade „Horoskoop“ oli 40minutiline ja selle jooksul kõlas seitse laulu. Laulud seadis peamiselt helilooja Kustas Kikerpuu arenenud lääneriikide tollaste hittide põhjal, aga esindatud oli ka eestimaine originaallooming. Kuna laulud olid meloodilised ja sisukate tekstidega, muutusid need üle öö hittideks. Igast saatest pääses edasi viis laulu ning kahe väljalangenu asemele võeti järgmises saates kaks uut. Selline süsteem sai eeskujuks teistelegi hiljem eetrisse tulnud muusikaedetabeli saadetele, nagu „Seitse vaprat“ ja „Eesti TOP 7“. Mõnes mõttes on ka praegused nn staarisaated „Horoskoobi“ kauged järglased, kuna ka siis said saates esinenud lauljad hoobilt rahva lemmikuiks.