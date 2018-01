Prantsuse president Emmanuel Macron kohtus Pariisis oma Türgi ametivenna Recep Tayyip Erdoganiga. Pressikonverentsil vihastas Erdogan ajakirjaniku peale ning Macron kinnitas, et hetkel ei ole mingit võimalust, et Türgi Euroopa Liidu liikmesriigiks saaks.

BBC vahendab, et Macron ütles, et põhjuseks on inimõiguste kehv seis Türgis, eriti pärast 2016. aasta ebaõnnestunud riigipöördekatset. Erdogan vastas, et Türgi on väsinud euroliidu ukse taga ootamast.

Pressikonverentsi pingelisim hetk oli aga siis, kui üks ajakirjanik uuris, kas väidetel, et Türgi saatis Süüria režiimile relvastust, ka tõepõhi on. Erdogan vihastas ja süüdistas reporterit, et too räägib nagu gülenistliku liikumise liige. (Seda liikumist peab Erdogan riigipöördekatse algatajateks.)

Erdogani sõnad võtsid lausa ähvardava varjundi: „Kui esitate küsimusi, olge selles asjas ettevaatlikud. Ja ärge teiste inimeste sõnu kasutage.“