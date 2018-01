„Tegemist on puhtalt autoriõiguste rikkumisest tuleneva astmestikuga. Siin ei ole tegemist saamata jäänud tuluga,“ ütles Maalehe peatoimetaja Andres Eilart kommentaariks Mallukale esitatud 6424eurosest nõudele. „Ma kinnitan, et me oleme esitanud Malluka vastu pretensiooni. See tuleneb sellest, et hoolimata korduvatest hoiatustest võtta blogist temale mittekuuluv materjal maha, ei ole ta seda teinud,“ selgitas Eilart Maalehe juriidilisi samme. „Ta tegi seda alles mitmenda-mitmenda korra peale.“ Lehe pretensioon on seotud tuntud blogija Malluka otsusega jagada ja levitada enda blogis Maalehes avaldatud Igor Mangi horoskoopi.

„Tegemist on suure blogiga, tegemist on ilma loata kopeerimisega ja ilma loata levitamisega. Oleks luba küsitud, oleks lugu teine, aga luba ei ole küsitud,“ täpsustas Eilart nõude tagamaid. „Tegemist on puhtalt autoriõiguste rikkumisest tuleneva astmestikuga. Nii lihtne see ongi. Siin ei ole tegemist saamata jäänud tuluga.“

Eilart ei avaldanud, kas ja mis summat oleks küsitud siis, kui Mallukas oleks Mangi horoskoobi kasutamiseks pöördunud korrektselt Maalehe poole. Eilart edastas pärast telefonitsi kommentaari andmist veel kirjaliku kirjelduse nõudest, mille Õhtuleht avaldab muutumata kujul.