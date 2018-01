Menstruatsiooniperiood nüüd vaevalt kõigi naiste jaoks see kõige lõbusam ja kergem aeg on. Millal algab? Ega pole liiga hullud valud? Millal lõpeb? Kui tundub, et päevad on normaalsest järsku palju pikemad, võib asi olla ühes järgmistest põhjustest, vahendab ajakiri Woman's Health.

1. Emakasisene rasestumisvastane vahend. Noortel naistel on see kõige sagedasem pikkade päevade põhjustaja, eriti vahetult pärast paigaldamist. Kui liigpikad päevad on juhtunud aga juba rohkem kui kolmes menstruatsioonitsüklis, peaks konsulteerima naistearstiga.

2. Raseduse ajal peaksid päevad ju ära jääma? Kuid mitte alati, ütleb naistearst Tom Toth. Sel juhul võivad tüüpilised raseduse märgid nagu iiveldus puududa, seega igaks juhuks tasub teha rasedustest.