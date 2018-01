Tuntud blogija Mallukas jagas eile, neljapäeval, enda blogis Igor Mangi horoskoopi. Paraku unustas blogija, et ta lugejaskond on väga suur ning et Maalehes ilmuv Mangi horoskoop on igal aastal väljaande üks loetavamaid artikleid nii paberlehel kui veebis. Nüüd nõuab Maaleht Mallukalt saamata jäänud tulu eest kahjutasu.

Mallukas poetas videos ka pisara ning tunnistas, et on hetkel päris nõutu.

Ei osanud midagi halba oodata

Maalehe peatoimetaja Andres Eilart rääkis Õhtulehele, et kahjunõe esitati, kuna vaatamata korduvale hoiatamisele ei võtnud blogija horoskoopi enda blogist maha.

Mallukas rääkis Õhtulehele, et ei osanud üldse aimata, et blogis horoskoobi avaldamisest nii suur pahandus tuleb. Blogija sõnul sai ta pärast neljapäevast Mangi horoskoobi teemalist postitust Delfist kelleltki naisterahvalt kõne.

"See naisteravas ütles, et tema arvates ei tohiks ma seda horoskoopi oma blogis sellises mahus jagada," meenutab Mallukas. Blogija oli juba arvuti taha istunud, et postitust kärpida, kui talle helistas Maalehe peatoimetaja Andres Eilart, ning ütles samuti, et sellises mahus ei tohiks Maalehes ilmunud horoskoobilugu jagada.

Mallukas kärpis seepeale postitust nii, et esialgsest jäi alles umbes kolmandik. Seepeale olevat talle uuesti helistanud Eilart, kes ütles, et kogu postitus tuleb eemaldada või muidu kaevatakse blogija kohtusse. Seepeale võttis Mallukas postituse maha, kuid jättis enda tähemärgi horoskoobi siiski alles.

Õhtul sai blogija aga Maalehe advokaadilt kirja, kus talle öeldi, et eemaldada tuleb kogu horoskoop ning Maaleht esitab talle selle kasutamise eest arve.

Mallukas tõdeb, et ei osanud nii suurt arvet oodata. Blogija sõnul on see summa absurdselt suur. Mallukas tunnistab, et on üsna šokeeritud ega tea veel täpselt, kust ta kuu ajaga nii suure summa raha võtab. "Ühe neeru eest ei saa ka nii palju," naerab blogija talle omaselt läbi musta huumori prisma. Siiski tunnistab naine, et juhtunu on ta enda süü.

Kahjunõude tasumiseks on blogilugejad asunud Mallukale ka pangaülekandeid tegema. Blogija nendib, et see on väga tore, samas on tal kahju kasutada lugejatelt saadud raha trahvi maksmiseks. Mallukas märgib, et enamasti annetavad lugejad läbi tema blogi raha heategevuseks, seega tundub trahvi maksmise jaoks raha küsimine blogija jaoks vale.