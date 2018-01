TV3 uudised edastasid, et kui maailma kütuseturul jätkuvad praegused trendid, hakkab bensiiniliiter meie tanklates juba õige pea maksma 1,6 eurot.

Kuigi aasta algusest peale on hinnad tanklates tõusnud, pole selle põhjuseks seni veel aktsiisitõus. Alexela Group juhatuse liige Alan Vaht rääkis "Seitsmestele uudistele", et seni on hinnatõusu põhjuseks turukonkurents.

Lisaks aktsiisile hakkab bensiinihindu peagi kergitama ka see, et suured riigd põletavad oma kütusevarusid: tarbimine ületab tootmise. Laovarud on lõppemas ning kriitiline punkt võib kätte jõuda juba jaanuari lõpuks. Samas kui vaadata Eesti naaberriike, on seal kütus odavam kui meil.

Vaht märkis, et selle põhjuseks on meie valitsuse "kingitus" Eesti rahvale kürgemate kütuseaktsiiside näol. Mees lisas, et kui aktsiisid oleks 2015. aasta tasemel, oleks praegu tanklates hinnad 15 senti madalamad.