Kaitseminister Jüri Luik rääkis ERR-ile antud intervjuus, et plaanib järgmise kaitseväe juhataja kandidaadi esitada valitsusele kuu aja jooksul, kuid ei ütle veel, kes Eesti viiest brigaadikindralist selleks saab.

Luik ütles ERR-ile, et tulevasel kaitseväe juhatajal peab olema varasem kõrgetel ja vastutavatel ametipostidel töötamise kogemus. Luige meelest tuleb juhataja valida praegu teenistuses olevate kindralite seast, keda on viis: brigaadikindral Indrek Sirel, peastaabi ülem brigaadikindral Mertin Herem, Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili, Eesti sõjaline esindaja NATO juures kommodoor Igor Schvede või Eesti esindaja SHAPE-is brigaadikindral Artur Tiganik.

Luik jätkas, et plaanib kindlasti kõikide ohvitseridega kohtuda ning kinnitas, et igaühel neist on omad tugevused. Suure tõenäosusega selgub järgmise kaitseväe juhataja nimi juba Tartu rahu aastapäevaks, mis on teisel veebruaril.

