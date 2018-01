Mis saab siis, kui hooldekodusse paigutatul, ei temal endal ega tema lähedastel, ei jagu rahalisi vahendeid, et tasuda koha eest? Tekib võlg, mida püütakse erinevatel viisidel välja nõuda, aga seejuures on üks asi kindel – kedagi välja ei kirjutata. Pärnus asuva Tammiste hooldekodu juhataja Riido Villupi sõnul tuleb hooldekodul tegeleda võlglastega, kuid kedagi ei ole seetõttu välja kirjutatud. „On kliente, kes teinekord otsustavad mitte maksta, teades, et ega neid [hoolealuseid] ju tõesti kuuse alla ei visata. See oleks ju ka mõeldamatu,“ ütles Villup. „Võla sissenõudmiseks on erinevaid võimalusi, näiteks kas kohtu kaudu või siis inkassoga,“ rääkis Pärnu Tammiste hooldekodu juhataja Riido Villup. „Meil on aja jooksul on olnud ka mõned maksegraafikud. Oleme neid ise kokku leppinud, et inimesed saaksid tagasi maksta, nii näiteks 50 euro kaupa. Viiviseid ei ole me seejuures nõudnud, kuigi õigus selleks lepinguga jällegi on. See on inimestele vastutulek, tuleb aru saada, et teenus on kallis ja seda ei ole päris võimalik igal ajahetkel tasuda.“

Villup ei salga, et mõned võlad on tulnud kirjutada ka nii-öelda korstnasse. „Meil on ju ka inimesi, kes on üksikud ja kelle sissetulek ei ole niivõrd suur, et teenuse ees maksta. Sellisel juhul on võimalik alati linnavalitsusega kompromisslahendus teha,“ kinnitas Pärnu linna hallatava Tammiste hooldekodu juhataja.

Hooldekandeteenuse pakkujad püüavad enda sõnul hoida hindu võimalikult madalal, ent need kipuvad ikkagi krõbedaks jääma. Näiteks Tammiste hooldekodu, kus on kõik 140 kohta täidetud ja järjekorras on ootamas umbes 60 inimest, küsis viimasel kolmel aastal ühe koha eest kahetoalises toas 542 eurot. Alates käesolevast aastast on see kerkinud 615euroni. Hooldekodu juhataja Villup ei oska veel öelda, kas see tähendab, et võlglasi tekib juurde. „Meil on tasulised ja linnaeelarvelised kliendid. Linnaeelarvelise kliendi puhul läheb 85% tema pensionist teenushinnale ning kui tal ei ole lähedasi või maksejõulisi lähedasi, siis ülejäänud vahe katab linn.“ Samas on Villupi sõnul tulnud ette kordi, kus inimene on ikka kirjutatud hooldekodust välja. „Oleme linnavalitsuse sotsiaalosakonnale esitanud selliseid taotlusi, kui inimene meelega üritab maksmisest eemale hoida, aga see ei saa olla nüüd ainuke põhjus, miks teenus lõpetada,“ selgitas Villup. Inimesi on välja kirjutatud näiteks selleks, et neid sisse kirjutada odavamasse hooldekodusse või seetõttu, et hoolealuse hindamisel selgub, et ööpäevaringse teenuse asemel saadaks hakkama ka vähesemaga. „Sellisel juhul on koht hooldekodus vabastatud,“ märkis Villup. Lääne-Virumaal asuva Tammiku kodu juhtaja Ülle Allika sõnul ei ole hooldekodu 17 tegevusaasta jooksul mitte kedagi välja tõstetud. Viimasel ajal ei ole ka võlglastega probleeme olnud. „Pensionid on tõusnud, aga mitte meie kohamaks, nagu suurtel hooldekodudel,“ ütles Allika. Tammiku 20kohalises kodus on kohamaks 400 eurot, mis märtsis tõuseb aga 420euroni. „See tähendab, et enamus pensione annab kohamaksu välja, omastel tuleb natukene juurde maksta. Kui neid pole, jääb väga vähe puudu.“ Praegult on Tammiku kodus kõik kohad täis ning järjekorras on ootamas kümmekond inimest. Allika sõnul on makseraskuste puhul võimalik pöörduda vallavalitsuse poole, kus taotluse alusel jäetakse hoolealusele 10% pensionist taskurahaks ning ülejäänut kasutatakse teenuse tasumiseks. Seejuures tasub puudujäägi vallavalitsus.