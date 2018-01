Skandaalne Anna-Maria Galojan on veebiväljaande American Eye kõige kaunimate poliitikute nimekirjas väärikal seitsmendal kohal. Videos on mitmeid erinevaid poliitikategelasi. Kõik peale ühe - teise koha pälvinud Kanada peaminister Justin Trudeau - on naised.

„Ära muretse, Anna, sind me ei unustanud,“ algab Galojani tutvustus. Saatejuht mainib ära Galojani seotuse Reformierakonnaga, Playboy kaanepildi, tema üürikese vanglasistumise aja („õnneks polnud see enam mingi sovjetiaegne türm!“) ja muidugi kahtlased tehingud, milles naist süüdistati.

Galojan edestab 8. koha saavutanud Alaska ekskuberneri Sarah Palinit ning temast üks koht eespool on Jaapani pornostaar ja endine linnaametnik Yuri Fujikawa.