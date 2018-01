Justiitsminister Urmas Reinsalu ei välista, et nõukogudeaegne Maarjamäe memoriaal varisemisohu välistamiseks osaliselt lammutatakse. Samuti leiab minister, et riik võiks objekti Tallinna linnalt üle võtta.

"Kui jõutakse seisukohale, et õiguslikult on võimalik seal veneaegseid elemente kõrvaldadada, siis tuleks ka see võtta kaalumise alla. Küsimus on see, et poleks ohtlik ja kui on vaja, siis tuleb midagi kinni betoneerida või maha lõhkuda," vahendab ERR Reinsalu sõnu reedeses Vikerraadio saates "Uudis+".

Reinsalu lisas, et talle teadaolevalt pole punamemoriaal ja seal olevad taiesed kantud mälestiste registrisse. Justiitsministeeriumi tellitud uuringu järgi maksaks Maarjamäe memoriaali ohutuks muutmine ligi miljon eurot.

Reinsalu ütles, et selles paigas Pirita tee ääres saab keskne objekt olema kommunismiohvrite memoriaal, mille ehitamisega on juba alustatud.