Mitte keegi ei taha tunda end üleliigsena. Ometi on see tunne tuttav tuhandetele Eesti vanuritele, kel kadunud tervis või hämarduv mõistus on võtnud võimaluse iseseisvalt hakkama saada. Vähe on õnnelikke, kelle pension (või elu jooksul hangitud kinnisvara) katab kõigi mugavustega hooldekodu kohatasu. Kui kohalik omavalitsus ei taha, perekond aga ei saa vanurit toetada, tunneb viimane end oma senistest teenetest hoolimata pelgalt koormana.

Pensionivaesus hävitab korraga mitme põlvkonna elujõudu – eakas kannatab kesiste elutingimuste käes, lapsed hoolduskoormuse ja ülalpidamiskohustuse all ning lapselapsed puuduvate võimaluste tõttu. Eaka lähedase surmaga leppida oleks lihtsam, tunnistas mitu omastehooldajat eilses Õhtulehes. Teema on paljudele meist vähemalt sama ebamugav kui eutanaasia seadustamise küsimus. Ja seegi on vaid üks väga paljudest mõttekohtadest.

Oleme vananeva rahvastikuga riik, mis tähendab, et eakate hooldusega seotud probleemid aina süvenevad (ja samas on hooldusteenus aina tulusam äri). On aeg leida lahendusi, et vanaduspõlv ei tähendaks paratamatut viletsust. Lahendus võib tähendada uut pensionisüsteemi (mis ei pruugi olla praegu kavandatava nägu), hoolduskindlustuse sisseseadmist või teistsugust hooldekodude rahastamismudelit. Õigemini pole juba nüüd pead tõstvate nn hooldusteenuse Uberite ning eakate isetekkeliste ja -majandavate kommuunide taustal põhjust eeldada, et me ise või meie lapsed tahaks viimaseid elupäevi just hooldekodus veeta. Pigem tuleks mõelda, kuidas neile arengutele juba praegu hoogu juurde anda.

On kahetsusväärne, et me küll kuuleme omastehooldajate appikarjeid, kuid kuulda võtame neid harva.