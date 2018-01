Kas Rein Lang on kõige õigem mees koostama Reformierakonna valimisprogrammi 2019. aastaks, on muidugi oravate otsustada. Küll aga pani kulmu kergitama mõte palgata programmimeister Lang riigikogu aseesimehe Hanno Pevkuri nõunikuks, kelle tööülesanded jõudsid mitu korda vahetuda juba enne ametisse asumist. Nüüd on selge, et Lang võib 2700eurose töötasuga nõunikukohast suu puhtaks pühkida. Kuid nõunikke on igal fraktsioonil ja kes kontrollib, millele riigikogu kantselei palgal oleva nõuniku tööaeg tegelikult kulub.

Maksuvõit juba sulab

Võimuliidu poolt madala ja keskmise palga teenijatele lubatud kuni 64eurone maksuvõit kuus pole veel laekunudki, kui juba on tunda muret, kas kuu lõpuks jääb pere eelarvesse hoopis suurem auk, sest inflatsiooni, bensiinihinna tõusu ja veokitele rakenduva teekasutustasu tõttu läheb keskmine ostukorv eeldatavasti kallimaks. Puhkus Lätis aga odavamaks.