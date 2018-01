On leitud, et kuigi umbes pooled inimesed mõtlevad aastavahetusel muutustele, kukub umbes 80–90% lubaduste andjatest läbi, neist suurem osa esimesel kuul.

Aastanumber vahetus ja paljud otsustasid, et nüüd on õige aeg elus kannapööre teha. Näiteks elada tervislikumalt, paremini ja arukamalt. Paljud on sama otsustanud eelmistelgi aastavahetustel – aga ikka põrunud. On siis uue aasta lubadused tõesti vaid üks viis ennast kiusata?

Mida siis teha, et plaanid ei läheks untsu? Esimene soovitus on, et alustage ükskõik millal, kuid mitte aasta esimestel päevadel. Põhjus on lihtne. Lubaduste sekka kuuluvad tihti sellised, mis puudutavad tervislikke harjumusi, enesedistsipliini, karjääri, dieeti, rahakulutamist jms, aga aasta algab tihti ju kodus söögi- ja joogijääkide, parajalt uimase telekavaatamise ja puhkamisega – tegevustega, mis on enamasti plaanitud muutustele vastasmärgilised. Seega tuleks lubaduste täitmisega alustada siis, kui elu on kenasti naasnud tavarutiini.

Lubadused-muutused tuleks täpselt läbi mõelda. Võiks meenutada varasemaidki läbikukkumisi, et neist õppida ja võimalike takistustega arvestada. Millal plaan kas ununes või tekkis soov käega lüüa? Millised takistused võivad korduda, millised on kontrolli all? Kui uurida inimesi, kes suudavad uusaastalubadused täita, ja neid, kel see ebaõnnestub, siis huvitaval kombel on mõlematel olnud hetki, kus asi mingil põhjusel läks kas meelest või ei õnnestunud – aga ühed jätkavad pärast tagasilööki, kuid teised loobuvad.

Kui mäletad neid kordi, kus pingutasid, aga tulemust polnud, siis peaks meenutama, mis toimus. Võib-olla läks kõik kenasti, aga siis tuli suur armastus või tõsine terviseprobleem ja lubadused ununesid. Või oli plaan kokku hoida, aga ootamatud väljaminekud tegid selle võimatuks. Mõtle, millises olukorras on oht vanade kommete või harjumuste juurde tagasi pöörduda kõige suurem. Suitsetamisest või magusasöömisest loobuja ei saa igavesti liikuda ainult sellises keskkonnas, kus suitsu või šokolaadi pole silma all (vältimine püsiva strateegiana võib viia psüühikaprobleemideni), aga enne kui tervislik harjumus pole kinnistunud, ei maksa end proovile panna.

Lubadused tuleks hästi läbi mõelda. Vähem on parem, mis siis, et me kõik leiame enda juures sadu asju, mis võiks teisiti olla. Kas tahad muuta mingit omadust, mis sind kõige rohkem mõjutab – või oleks mõistlikum võtta ette see, mis on jõukohane, aga mitte nii supertähtis? Vahel tuleb mõelda sellelegi, kellele muutus on tähtis. Kui teised käivad mingi asjaga muudkui peale (joo vähem, ole hoolsam, tee rohkem sporti), aga endal on sellest jutust juba kõrini, siis läheb ilmselt kõik lörri. On tähtis, et sa tahaksid kogu südamest teismoodi tegutseda, ja seda mitte teistele meeldimiseks, vaid enda huvides.

Kasvata eneseusku!

Hea oleks, kui saaksid muutuse sõnastada positiivses võtmes, millegi saavutamise, mitte loobumisena – nii ei tekita see sinus tõrget. Sihid peaksid olema realistlikud ning pigem väga väikesed, kuid selgelt saavutatavad ja mõõdetavad. Hiiglaslikud plaanid ja suured sammud eeldavad tohutut tahtejõudu, mida enamikul paraku pole. Tähtis on saavutada väikegi muutus, harjumuse kinnistumine, ja sealt siis edasi liikuda. Nii on soov aastaga ideaalkaal saavutada kahtlane – me ei tea, millega pika aja jooksul hakkama saame või kuidas organism muutustele reageerib. Mõistlikum on plaanida igasse päeva viis minutit võimlemist, kontorisse lifti asemel trepist minekut või iga päev 200 kcal vähem söömist. Väga hea oleks, kui saaksid sõnastada, milliseks kujuneb su igapäevaelu, kui plaanid on täide läinud ja siht saavutatud.

Mõtle, kuidas kõik see mõjutab su lähedasi ja sõpru ning aruta plaan nendega läbi. Mitte lihtsalt selleks, et fänne saada – meie lähedased võtavad meid ju sellistena, nagu me oleme, ka meie vigadega, ja mis iganes muutus tekitab pingeid. Kuidas hakkab pereelu välja nägema, kui üks otsustab korraga kokku hoida või tervislikult toituda? Kui seni kodule pühendunud naine otsustab pühendada rohkem aega hobidele või leiab karjäärivõimaluse? Kui on soov rohkem trenni teha, siis jääb ilmselt lähedastele natuke vähem aega. Meie otsused mõjutavad teisigi meie ümber ja on oluline, et nad ei teeks takistusi.

Otsi endale liitlasi, aga mõtle asi hoolega läbi. Nad peaksid olema usaldusväärsed ja sinu poolt, kuid võiksid sind samas vajadusel sõbralikult kritiseerida. Tore, kui saaksid teha muudatusi kellegagi koos. Võib-olla leiad sotsiaalmeediagrupi, mis on mõeldud just sinusugustele ja kust sa saad jõudu ammutada? Seevastu on halb mõte hakata Facebookis oma edust või ebaedust rääkima – sul võib küll olla sadu või tuhandeid nii-öelda sõpru, aga olgem ausad – vähesed viitsivad oma tegemiste kõrval päevast päeva sulle siiralt kaasa elada.

Uusaastalubaduste täitmise kõrval ei tohiks unustada end tunnustamast. Võib tunduda lapsik, aga tegelikult võiks iga väikese sihi saavutamise juurde käia väike preemia. Näiteks kui oled suutnud nädal aega teistmoodi käituda. Vaata endasse ja uuri, kuidas on lood sinu eneseusuga? Usk, et suudad midagi endas muuta, oma elu mõjutada, on lubaduste puhul määrav. See hakkab kasvama siis, kui sead alguses väikesed eesmärgid, täidad need, koged häid emotsioone ja liigud siis suuremate juurde.

Ära unusta ülestähenduste tegemist. Pea päevikut, aga mitte ainult tegude ja saavutuste kohta, vaid pane kirja ka tunded ja mõtted. Nii saavutad kaks kärbest ühe hoobiga – liigud sihtide poole ja saad enda kohta rohkem teada. Nii on hiljemgi midagi lihtsam ette võtta. Kasuta päevikupidamisel igasuguseid võimalusi – näiteks võiksid kaalulangetajad teha endast ja tervislikust söögist pilte ning salvestada läbitud jooksukilomeetreid.