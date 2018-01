Möödunud aasta kosmoseuudistest jäävad meelde uute põnevate planeedisüsteemide avastamine ning NASA uurimisjaama Cassini viimased töökad kuud, mille jooksul lendas sond korduvalt Saturni rõngaste vahelt läbi ning kukutas end lõpuks 15. septembril planeedi atmosfääri. Alanud aasta tõotab tulla sama paeluv.

Plaanis on mitu starti Kuu suunas. Juba möödunud kevadel teatas SpaceX-i boss Elon Musk, et firma soovib 2018. aastal saata kaks kosmoseturisti ümber Kuu tiirutama. Selleks loodetakse kasutada raketti Falcon Heavy, mille katsetamine on alles ees. Kui peaks tekkima tehnilisi probleeme, lükkab see huvireisijate lennu kindlasti edasi. Kes täpselt soovivad Kuud lähedalt näha ja on selle eest nõus kenakese summa maksma, pole veel avalikustatud.

KOSMOSETURISM SAAB TEOKS? Selline näeb välja SpaceX-i rakett Falcon Heavy, millega plaanitakse vedada soovijaid Kuud kaema. (Twitter / @elonmusk)

Maa kaaslast noolib ka India. India esimene Kuu-uurimise ekspeditsioon algas 2008. aasta sügisel. Orbitaaljaam Chandrayaan-1 tiirles Kuu ümber ning heitis selle pinnale ka uurimissondi. Paraku kadus side Maaga varem kui plaanitud ning India kosmoseagentuur kuulutas missiooni juba kümne kuu möödudes lõppenuks. Kiirest lõpust hoolimata oli ekspeditsioon siiski edukas, nimelt kinnitasid andmed, et Kuul leidub tõesti vett. Uus orbitaaljaam Chandrayaan-2 (sanskriti keeles tähendab see kuusõidukit) peaks startima märtsis ning Kuu orbiidile viima ka maanduri ja kuukulguri. Kui maandumine korda läheb, sõidab kulgur Kuul ringi ja uurib taevakeha pinna keemilist koostist.

Kuu tagumist külge avastama