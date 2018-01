„Ma tõesti ei oska öelda, miks Sky Plus ja raadio Elmar on kuulajaid kaotanud,” lausub Star FMi hommikuprogrammi hing ja hääl Allan Roosileht. „Meie jaoks on muidugi tohutu töövõit, et oleme raadioedetabelites kerkinud. Aga tõusmine ja langemine sõltub väga paljudest asjadest: võib-olla on raadio kuulamine vähenenud, võid kõike teha, aga ikkagi ei pruugi olla kõige populaarsem.”

Roosileht rõhutab, et kõige tähtsam on arvestada publikuga. „Minu elutöö on olnud alati see, et teha raadioprogrammi väga korrektselt,” lisab ta. „Olen saavutanud oma korrektsusega alati edu. See on üks asi, mille pärast olen võidelnud: et raadio ei tohi muutuda vulgaarseks! Raadios on ju sinu hääl ja diktsioon! Praegust võitu on väga oodatud, meil on hea meel inimesi edasi aidata oma programmi ja eesti keelega.”

Star FMi edu üle rõõmustab ka Priit Leito, TV3 juht, kes kuulub Star FMi nõukokku. „Sky Plus on püsinud Alari Kivisaare hommikuprogrammi peal,” ütleb Leito. „Iga asi ju väsitab, sa ei saa olla 20 aastat maailma tipp. Mulle tundub, et Sky Plus on jäänud muutuste tegemisega natuke hiljaks, nende hommikuprogramm on pisut väsinud. Võib-olla ei ole Sky Plus teinud ka nii häid muusikavalikuid, kui meie Star FMis. Raadiot tehes pead ikka väga täpselt teadma, mida su inimestele meeldib kuulata. Kui raadiojaama muusikavalik kuulajaile ei meeldi, siis nad sind enam ka ei kuula. Täpselt nii lihtne ongi.” Leito tunnistab, et ega muusikavalik ole midagi sellist, mida tehakse kõhutunde pealt.

Raadiote metoodika on ajast ja arust