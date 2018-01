„Kui ma ütlen mehele juba kümnendat korda, et ärgu visaku oma riideid kuhu juhtub, pahandab mees, et mida ma kogu aeg näägutan. Aga kui ta kohe mu esimese palve peale, või veel parem, ilma ütlematagi oma särgid ja püksid korralikult kappi või kas või tooli peale paneks, poleks mul ju vaja talle seda ikka ja jälle meelde tuletada!“ räägib Merle (28), kes ei mõista, kuidas kaasa tema heade kavatsuste taga ainult näägutamist näeb.

Noor naine ei tea, kuidas oleks võimalik tänitamata selgeks teha, et ta pole mehele emme ega kodumasin. Merle elukaaslane märgib, et ta teab seda ütlematagi. „Ah et miks ma ilma ütlemata oma riideid riiulisse ei pane. Sellepärast, et mulle meeldib nii, nagu on. Kui tahaksin hoida oma asju piinlikus korras, siis ma ju ka teeksin seda. Aga minu jaoks ei ole see nii oluline,“ põhjendab ta. „Eks ma võiksin ju vahel rohkem pingutada, et naisele heameelt teha, aga näägutamine tekitab ainult vastikust. Kallistus või musi oleks palju parem stiimul.“

Kaua võib?

Piret (33) on samasuguses kimbatuses kui Merle. „Ma tean, et näägutamine on nõme. Ja ma ei taha üldse mingi näägutaja olla, aga mida ma siis peaksin tegema, kui mees ei tee minu esimese ütlemise peale kuulmagi!“ kurdab ta. „Pole üldse hea tunne, kui pean isegi mõnd pisiasja kolm, neli või viis korda meelde tuletama. Aga kui oleksin vait, siis oleks täielik kaos. Kas siis tõesti oleks ainus lahendus tema eest kõik ise ära teha? Siis ta ju harjukski sellega ära ja elaks ikka väga mugavalt.“

(Vida Press)

Ka internetifoorumites võtab teema naiste hulgas ikka ja jälle tuld. „Pole veel ühtegi korda juhtunud, et mees oleks mulle öelnud: tee süüa, pese pesu, korista jne. Ma teen seda kõike iga päev ise,“ kirjutab haavunud naine.