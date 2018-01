Tasuta kojuvedu*

Lihapalle armastavad vist kõik lapsed maailmas, vähemalt need, kes liha söövad. Itaalia põnnidele maitsevad lihapallid väikese juustulisandiga ja suvises tomatikastmes.

Vaja läheb (kogused on mõeldud kahele):

tahke sai viil 1 tk

piim 0,5 dl

veisehakkliha 250 g

väike sibul 0,5 tk

hakitud petersell 0,5 spl

riivitud parmesan 1,5 spl

kergelt klopitud muna 0,5 tk

muskaatpähkel, sool, must pipar

oliiviõli

küüslauguküüs 1 tk

ploomtomatid (konserv ~400 g) 1 purk

1. Kuumuta paksupõhjalises potis 3 sl oliiviõli ning kergelt laiaks vajutatud küüslauguküüned. Kui küüslauk on pehme, lisa konservtomatid või tomatipüree. Sega läbi, suurenda kuumust ja jäta kaste tasasele tulele umbes 20 minutiks podisema.



2. Nüüd valmista lihapallid. Eemalda saiaviiludelt koorik ja suru viilud väikses kausis piima sisse. Lase umbes 10 minutit paisuda. Haki sibul peeneks ja prae 1 sl oliiviõlis pehmeks ja klaasjaks.



3. Pane hakkliha suurde kaussi. Lisa pehme saiapudi, praetud sibul, petersell, parmesan, muna, 1 sl oliiviõli, sool, pipar ja muskaat. Sega hakkmass kiiresti ühtlaseks. Vormi umbes 2,5 cm läbimõõduga pallikesed ja veereta riivsaias.



4. Võta suur praepann, kuumuta sellel 2–3 sl oliivi- või köögiviljaõli üsna tugeval tulel. Prae lihapallid jaokaupa ümberringi pruuniks. Pöörates ole ettevaatlik, et nad katki ei läheks!



5. Kui kõik lihapallid on pruunistatud, vähenda kuumust ja kalla pannile tomatikaste. Kuumuta lihapalle tomatikastmes 5–10 minutit, kuni kaste on kenasti paksenenud ja lihapallid küpsed. Serveeri spagettidega.

Valmistusaeg 20-40 min

Retsepti allikas: Toidutare