Täna Eesti Noorte Teaduste Akadeemia konverentsil rääkides rõhutas president Kersti Kaljulaid, et ajal, mil meil on oht järjest targemaid masinaid kasutades ise rumalamaks jääda, on just teadlastel suur roll selles, et oskaksime märgata vigaseid mõttemustreid.

Me võime rääkida selle sajandi suurtest väljakutsetest nagu uute tehnoloogiate järjest laialdasem kasutusele võtmine või milline saab olema töö tulevikus, selgitas riigipea, kuid rõhutas, et praeguses tehnoloogiast toetatud elus on peamine mitte jääda rumalamaks. „Meil endil on üha vähem vaja teha lihtsamaid käelisi toiminguid, selleks kasutame nüüd elektril toimivat teenijarahvast. Sellega kaob ka osa inimese teadmist praktilisest matemaatikast ja füüsikast, sest me ei pea enam mõtlema, kuidas sama asja teha ilma tehnilise abivahendita,“ ütles president Kaljulaid ja lisas, et seda olulisemaks muutub oskus märgata, kui ühiskonnas on tekkinud mõtlemisvigu või kui mõne idee nimel oluliselt piiratakse või vähendatakse vabadusi.

President Kersti Kaljulaidi sõnul kasutatakse koos uue aastaga alanud Eesti Vabariik 100. juubeliaastal võimalust vaadata nii tagasi kui edasi. „Teie teadlastena aitate meil pigem vaadata edasi. Sinna, mis tuleb järgmise saja aasta jooksul teaduses, hariduses, riikluses ja omariikluses,“ lisas riigipea.