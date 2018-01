Tasuta kojuvedu*

Krõbedik on tavaliselt küll magus, kuid selline soolane roog on sama hea. Krõbeda kattega kerge toit on hea vaheldus tavapärastele hautistelevormidele. Kanafilee asemel võid kasutada ka suitsukana, siis pole eelnevat kuumutamist vaja.

Vaja läheb (kogused on mõeldud kahele):

juurseller 225 g

porgand 1,5 tk

kartul 1 tk

köögiviljapuljong 2 dl

porru 0,5 tk

kanafilee 1 tk

õli 0,5 spl

koor 10% 1 dl

nisujahu 1 spl

täisterasinep 0,5 spl

tüümianilehed 0,5 tl

Purukate

või 25 g

nisujahu 0,5 dl

jahvatatud mandlid 25 g

parmesan 25 g

mandlilaastud 12,5 g

1. Koori seller, porgandid ja kartulid ning lõika kuubikuteks.



2. Kuumuta puljong keemiseni ja lisa köögiviljakuubikud. Viiluta porru ja lisa puljongisse. Kata pott kaanega ja hauta 10 minutit.



3. Lõika kanafi leed tükkideks, pruunista pannil õlis.



4. Sega koor jahu ja sinepiga.



5. Sega köögiviljade hulka esmalt kana ja siis koor ning kuumuta, kuni kaste pakseneb. Lisa tüümian ja maitsesta soolaga.



6. Hõõru jahu, või ja jahvatatud mandlid purutaoliseks massiks. Maitsesta soolaga ning sega hulka riivitud Parmesan ja mandlilaastud.



7. Tõsta köögiviljad ahjuvormi ja raputa peale purukate. Küpseta 190-kraadises ahjus 30–35 minutit.

Valmistusaeg üle 60 min

Retsepti allikas: Toidutare