Teravsilmad on märganud, et prints Williami perepiltidel hoiab esikpoeg George alati just tema käest kinni ning tütar Charlotte hoiab oma ema poole.

Daily Maili intervjueeritud peresuhete spetsialist Jasmine Peters kinnitab, et sel on kindel põhjus. Ta usub, et nõnda kasvatatakse prints George'ist tulevast kuningat.

„Usutakse, et poisist kasvatab mehe ikkagi mees. Ka kuningliku pere pildid peegeldavad seda veendumust.“