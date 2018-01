Täna õhtul jagatakse Los Angeleses filmi- ja teleauhindu Kuldgloobusi. Paljud näitlejannad on otsustanud protesti märgiks kanda musta riietust.

Nende seas, kes rõivastub tähtsa tseremoonia puhul musta, on näiteks „Wonder Womani" täht Gal Gadot, Saoirse Ronan ("Brooklyn"), Allison Janney („Presidendi meeskond") ning lauljanna Mary J. Blige. Blige, kes kandideerib rolliga draamas "Mudbound" parima kõrvalosatäitja Kuldgloobusele, kinnitab, et avaldab toetust kampaaniale „Time's Up", millega toetatakse seksuaalse ahistamise ohvriks langenud naisi, et nood saaks endale juriidilist abi lubada.

„Ma olen üks neist naistest. Ma ei taha sellest pikemalt rääkida, aga nii see on, ja ma olen nende naiste poolt," vahendab The Telegraph Blige'i sõnu.