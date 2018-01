Washington Posti ajakirjanik Richard Morgan on esimene inimene, kes Princetoni Ülikoolis asuva Alleni arhiivi läbi on lugenud. 57 aastat hõlmavad pabereid on 56 kastitäit vahendab The Telegraph.

Woody Alleni isikliku arhiivi uurija on leidnud, et USA kineasti kinnisideeks paistavad olevat teismeliste tüdrukute ja palju vanemate meeste armusuhted.

Morgani sõnul domineerivad Alleni visandites süžeede ideed, mille keskmes on teismelised tüdrukud - näiteks lugu 53aastasest mehest, kes armub 17aastasesse naabritüdrukusse. Mõnel puhul on Allen kavandanud meespeaossa iseend. Ka tema uusima filmi keskmes on abielumees (Jude Law), kes armub 21aastasesse tüdrukusse. Tema seaduslik naine süüdistab neiut, et too on 15.

1990. aastatel süüdistas Alleni omaaegne partner Mia Farrow Woodyt oma tütre seksuaalses kuritarvitamises. Mõni aasta tagasi kirjeldas Dylan Farrow ise ajakirjas Vanity Fair, kuidas tipprežissöörist kasuisa oli teda käperdanud ja suudelnud. Tüdruk oli toona seitsmene.