Eesti vaegkuuljate liit andis tänavu juba viiendat korda välja "Selge kõneleja" auhinna parima diktsiooniga saatejuhtidele ja näitlejale.



"Selge kõneleja" auhinda antakse kolmes kategoorias: selge kõnega telesaatejuht, selge kõnega raadiosaatejuht ning selge kõnega teatrinäitleja.

Selgeima kõnega telesaatejuhiks valiti tänavu Margus Saar, raadiosaatejuhiks Allan Roosileht ning selgeima kõnega teatrinäitlejaks Luule Komissarov.

Selge kõneleja valimise käivitas Eesti vaegkuuljate liit, et juhtida tähelepanu ilusa emakeele selge diktsiooniga kõnelemisele. Hea hääldus on oluline kõikidele, mitte ainult kuulmislangusega inimestele ning seetõttu olid valijateks nii kuuljad kui ka vaegkuuljad. Valimisprotsess oli avalik, kõik said vaegkuuljate liidu kodulehel nimetada oma lemmikuid ja hiljem nominentide poolt hääletada.

Varem on "Selge kõneleja" auhinna pälvinud teiste seas näiteks Helgi Sallo, Märt Avandi, Pille Minev, Owe Petersell, Urmas Vaino, Anu Välba, Märt Treier, Marko Reikop ja Mihkel Kärmas.