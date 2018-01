Eesti Vaegkuuljate liit pärjas reedel selge kõneleja tiitliga parima diktsiooniga saatejuhte ja näitlejaid. Selge kõneleja auhinda jagatakse kolmes kategoorias: telesaatejuht, raadiosaatejuht ja Teatrinäitleja. Tänavu anti liidu korraldatud konkursi tulemuste järgi need auhinnad vastavalt Margus Saarele, Allan Roosilehele ja Luule Komissarovile. Eesti Vaegkuuljate liidu esimehe Külliki Bode sõnul on tiitleid jagatud alates 2013. aastast ning tunnustamisega soovitakse tõsta inimeste teadlikust sellest, kuidas nad räägivad. „Kui inimene räägib ebaselge diktsiooniga ja kasutab ka grammatiliselt ebakorrektseid väljendeid, siis me lihtsalt ei saa nendest inimestest aru,“ selgitas Bode selge kõne vajadust. Ta lisas, et vaegkuuljaga valjult rääkimine ei aita, sest mida kõvem on heli, seda rohkem põrkab see tagasi.

Auhinna saajad väljendasid üllatust ja tänu. Teleajakirjanik Margus Saar tunnistas, et mõtles pikalt, kas soovib auhinda üldse vastu võtta, sest ta tunneb, et teeb endiselt palju vigu. "Siis ma mõtlesin aga, et kui keegi on tähele pannud, siis on viisakas ikka tulla ja kuulda, mille eest see asi on," ütles ta.

Igapäevaselt Saar diktsiooni treenimiseks harjutusi ei tee. "Aga kui ma saan aru, et mul on lõuad veel kinni, siis tuleb harjutusi teha või kolleegidega lihtsalt nii palju rääkida, et suu lahti läheks," kirjeldab ta. Näitleja Luule Komissarovil on juba looduse poolt antud kõva hääl, kuid suulist kõnet hakkas ta treenima teatrikoolis Voldemar Panso juhendamisel. Hoolimata pikast näitlejakogemusest tunnistab ta endiselt, et enne esietendusi tuleb tal närv sisse. Allan Roosileht andis mõista, et talle näitab tunnustus, et südamega tehtud tööst on kasu. Suulise teksti esitamisega sai ta käe valgeks koolipoisina eteldes ning ülikooliajal lisandusid ka reaalsed teadmised selgest rääkimisest. "Lugesime terve semestri, sisuliselt pool aastat „Väikese Illimari“ esimest lehekülge," meenutas Roosileht kogemust, mis jäänud meelde kogu eluks. Kuid ega siis selge kõne tiitlit tühja koha pealt jagata. Lavakõne pedagoog Härmo Saarm aitas kirja panna mõned keskmisest keerulisemad read, mille palusime värsketel laureaatidel ka kaamera ees ette lugeda. Vaata, kuidas neil läks! (Tiina Kõrtsini) Proovi ka ise! - raudteeülesõidukoht - prantsuslik rahupartnerlusprogramm - pagana vana vanapagana tagavararatas