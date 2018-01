George Michaeli värskes elulooraamatus kirjeldatakse tema lähedast sõprust printsess Dianaga ning väidetakse: Diana oli seksikasse lauljasse armunud.

Aasta tagasi surnud George tutvus prints Charlesi abikaasa Dianaga Wembley staadionil peetud aidsipäevakontserdil. Temast sai printsessi lähemaid usaldusisikuid, vahendab Daily Mail uut raamatut „George Michael, Freedom, The Ultimate Tribute 1963 - 2012“.

Diana ja George olevat korduvalt kohtunud, telefonitsi rääkinud ning veini rüübates südamest südamesse rääkinud. Printsess pihtis popstaarile oma peatsest abielulahutusest ja sellest, kuidas ta ihkab kuningakojast põgeneda.

„Diana oli nagu need arvukad naised, kes on mu elu jooksul minu vastu tõmmet tundnud,“ rääkis aastakümneid oma homoseksuaalsust varjanud George 2009. aasta intervjuus. „Mitmed asjad näitasid mulle selgelt, et Diana on minust sisse võetud. Selles polnud kahtlustki.“