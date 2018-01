Ameerika Ühendriikides tuli reedel müügile ajakirjanik Michael Wolffi paljastusteraamat „Fire and Fury: Inside the Trump White House“ (“Tuli ja raev: sisevaade Trumpi Valgesse Majja“), milles muu hulgas väidetakse, et Donald Trump ei tahtnudki presidendiks saada ning valimisvõit tuli talle täieliku üllatusena. Wolff tegi raamatu tarvis üle 200 intervjuu.

Michael Wolff kirjutab, et Trumpi kampaaniameeskonnas ei arvestanud keegi, et ta võidab presidendivalimised. Ka Trump pidas valimiskampaaniat vaid heaks reklaamikampaaniaks, mida on tulevikus hea rahaks pöörata.

Lausa ohtlik on aga USA 45. presidendile Wolffi raamatus sisalduv Steve Bannoni väide, et et 2016. juunis New Yorgis Trump Toweri 25. korrusel toimunud presidendi poja Donald Trump jr, väimehe Jared Kushneri ja kampaaniajuhi Paul Manaforti kohtumist venelastega saab pidada riigireetmiseks. Nimelt pakkusid viimased sellel pojale isa rivaali Hillary Clintoni kohta kompromiteerivat materjali.

Trump ütles Bannoni juttu kommenteerides, et Clinton kaotas koos töökohaga ka selge mõistuse. Bannon oli Trumpi presidendikampaania peastrateeg ning töötas augustini Valges Majas. Presidendi sõnul kubiseb Wolffi raamat valedest, sest see maalib Trumpist pildi kui klounist, kes ei suuda aru saada poliitilistest prioriteetidest ega löö korda majja nõuandjate hulgas, kes veedavad päevi üksteisele ja presidendile kaigaste kodaratesse loopimisega.

Trumpi advokaadid üritasid Wolffi raamatu müügilejõudmist takistada. Kirjastus vastas sellele teose neli päeva kavandatust varasema müükipanekuga.