Gruusia kohus mõistis täna tagaselja kolmeks aastaks vangi riigi endise presidendi Mihheli Saakašvili, keda süüdistatakse talle antud võimu kuritarvitamises.

Nimelt andis Saakašvili presidendina armu neljale politseinikule, kes olid mõistetud süüdi pankuri tapmises, kirjutab Washington Post.

Tänast kohtuotsust kommenteerides ütles Saakašvili Facebookis, et see on ebaseaduslik ning vastuolus kõigi rahvusvaheliste riiklike normide ja terve mõistusega. Endine president viitas presidendi täielistele õigustele armuandmise protsessis.

Saakašvili oli Gruusia presidendiks aastail 2004-2013. Hiljem suundus ta Ukrainasse, kus temast sai Odessa piirkonna kuberner.