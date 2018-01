Okupatsioonide muuseumis alustatakse jaanuaris uue püsinäituse loomiseks vajalike ehitustöödega. 2003. aastal rajatud näitust on võimalik külastada kuni selle nädala lõpuni.



Laupäeval, 6. jaanuaril oodatakse kõiki huvilisi muuseumimaratonile, mil maja uksed on avatud 14 tundi järjest. Lisaks praegusele püsiekspositsioonile saab tutvuda muuseumi kõige esimese ajutise näitusega, mis annab ülevaate Eesti lähimineviku okupatsioonidest aastatel 1940 – 1991. Samuti on avatud muuseumi asutajast rääkiv näitus “Naine, kes kinkis Eestile muuseumi – Olga Kistler-Ritso”. Ingliskeelse näitusena on avatud “Women are heroes too”, mis tutvustab ungari naiste erinevaid rolle Esimeses maailmasõjas.

Muuseumimaratoni raames on maja uksed 6. jaanuaril avatud kõikidele huvilistele ajavahemikus kell 10.00 – 00.00. Külastajatele viiakse sel päeval läbi erinevates keeltes giidituure ning lastele korraldatakse hariduslikke ja põnevaid töötubasid.

Järgneval poolaastal on muuseum ehitustööde tõttu külastajatele suletud, küll aga on avatud muuseumi filiaal Tallinna vanalinnas - KGB vangikongid.

Muuseumi uus püsinäitus valmib 2018. aasta suvel ning see keskendub okupatsioonidele, vastupanule, taastumisele ja vabadusele. Uue ekspositsiooni loomisega laieneb näituseala seniselt 660 ruutmeetrilt 1120 ruutmeetri suurusele alale. Kasutusele võetakse varasemad muuseumikogude hoidlad ning töötajate bürooruumid.

Uuenenud ekspositsiooniga muuseum hakkab kandma nime Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu. Vabamu on kingitus Eesti riigile ja meie inimestele 100. sünnipäevaks, rääkides Eesti rahva lugu okupatsioonidest vabaduseni.