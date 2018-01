Muudatus on ajendatud asjaolust, et teede infrastruktuuri ning ümbritsevat keskkonda kahjustavad kõik teedel sõitvad sõidukid, mistõttu ei ole põhjendatud vaid üht liiki raskeveokite maksustamine teede kasutamise eest.

Lisaks on tehtud ettepanekud, et tee- ja kasutusmaksu kehtestamise võimalused võiks laieneda ka teistele ja kergematele sõidukitele. See tähendab, et liikmesriikid saaks soovi korral maksustada teede kasutamise ka sõiduautode, busside, minibusside ja kaubikute puhul.

Samuti tekiks ummikumaksu kehtestamise võimalus, mille kohaselt saaks liikmesriik kehtestada makse sagedaste ummikutega teelõikudel. Ummikumaksust saadavat tulu tohiks riik kasutada ainult ummikuprobleemi lahendamiseks.

Lähemalt saab teekasutustasude direktiivi muudatusettepanekutest lugeda SIIT ja SIIT