Prokuratuurist öeldi Õhtulehele, et meest vahi alla ei võetud, kuna selleks puudub alus. Kuritegu kvalifitseerus nii-öelda kotijooksuks, kuna noormees kannatanu suhtes füüsilist vägivalda ei tarvitanud ja seega on tegu pelgalt avaliku vargusega. Noormees on õnnesärgis sündinud, kuna kotiga kannatanule pähe virutades saanuks ta juba süüdistuse röövimisparagrahvi alusel.

Karistused kahe paragrahvi vahel erinevad nagu öö ja päev. Kui röövimise eest võib silmaaukudega suusamütsi kandmata trellide taha minna kuni kümneks aastaks, siis võõra vallasasja äravõtmine on seevastu pigem lapsemäng ning paremal juhul võib pääseda ka rahatrahviga. Tõsi, Läti kodanikule esitatud kahtlustuse teeb toekamaks see, et selles on ka süstemaatilisuse punkt. Teisisõnu, noor kurjategija on ka varem vargusi toime pannud.

Kahtlusalust Eestis küll veel karistatud ei ole, kuid too on siin toime pannud veel ka mõned poevargused, mida hetkel menetletakse.

Saritülitaja osutus sõnakehvaks meheks

Kaubamaja ees liigub rahvast isegi öösel, saati siis veel busside liikumise ajal. Noormees tülitas lisaks kannatanule veel üht naist ja meest. Selle kohta, kas gastrolöör oli end viinast segi kamminud, prokuratuuril andmed praegu puuduvad, kuid kannatanu oli kindlasti kaine.

Pätt eeltööd ei teinud ning rabas bussi ootava daami kotti heas usus, et äkki on seal midagi sees. Külalispätt oma tegu ei tunnista ning prokuratuuri teatel ütlusi praktiliselt ei anna.

Kuigi Emajõe Chicago pole just kotiröövlite lemmikpaik, on seal intsidente ette tulnud parasjagu. Kui kaugematel aastatel oli pättide lemmikkohaks Toomemägi, kus sai varitseda sünnitusmaja poole suunduvaid lapseootel naisi, siis viimastel aastatel on pätid sageli tegutsenud kalmistutel.