Mis juhtub siis, kui varuda endale koju toitu nagu jaapanlane? Ehk osta süüa täpselt nii palju ja ei grammigi rohkem, kui päeva jooksul jaksad nahka panna. Säilitades sealjuures oma tavapärast elurütmi ja toitumisharjumusi.

„Kui jaapanlane tahab lõhevõileiba, ostab ta 40 grammi lõhet, 20 grammi leiba ja 10 grammi võid. Ta sööb selle ära ja kui mõni tera kukub lauale, pühib ta need kokku ja pistab ka suhu. Homseks ei jää midagi. See on alalhoiukultuur,“ rääkis hiljuti Õhtulehes kokandusguru Dimitri Demjanov.

Otsustasin omal nahal proovida, mismoodi see va jaapanlase elustiil mulle sobib. Kas asi oli minu kasinates majandamisoskustes, laiskuses või mugavuses, ent etteruttavalt võin öelda, et kergemate killast see napp kolm nädalat minu jaoks ei olnud.