Igal aastavahetusel ilmub meediaväljaannetes sadade selgeltnägijate ja ekstrasensside arvamusi uue aasta kohta. Samuti on iga kord oma ennustustega platsis surnud kuulsused Nostradamus ja Vanga, nüüdisaegsetest ettekuulutajatest rääkimata. Kuigi ennustustel on väga väike lootus täide minna ja enamasti nii lähebki, kirjutatakse nendest ajakirjanduses ikka ja jälle ning loetakse samuti.

Kõige sagedamini ennustavad selgeltnägijad kõikvõimalikke looduskatastroofe, mille all mõeldakse maavärinaid, vulkaanipurskeid, üleujutusi, tsunamisid ja põuaperioode, aga ka näiteks mõne loomaliigi väljasuremist jms. See on ka kõige lihtsam variant, sest loodusõnnetusi tuleb eranditult igal aastal ette, seega pole siisnvõimalik eksida. Suuri ja ohvrirohkeid looduskatastroofe pakuvad selleks aastaks välja Vanga, Nostradamus, Edgar Cayce, Craig Hamilton-Parker ja paljud teisedki ennustajad.

Näiteks Nostradamus ennustas selleks aastaks laiaulatuslikku üleujutust Euroopasse, mis kestvat kaks kuud. Eksperdid oletavad, et liigvee alla võivad jääda eeskätt Itaalia, Ungari, Tšehhi, Montenegro ja Inglismaa. Veel arvas Nostradamus, et sel suvel valitseb kogu maailmas tappev kuumus, mis põhjustab omakorda suuri tulekahjusid, millest üks laastab Venemaa keskosa.

Selgeltnägijate juures võib tähele panna üht seaduspärasust: kui korrutada mingit asja igal aastal, siis küll see ükskord lähebki täide ja ennustaja saab suure au osaliseks. See võib puudutada näiteks uue maailmasõja algust või Vladimir Putini lahkumist Venemaa eesotsast, millest paljud ettekuulutajad igal aastal räägivad. Sest ükskord algab nagunii sõda ja ka Putin pole igavene. Seejärel saab nii mõnigi ettekuulutaja rinna kummi ajada ja uhkelt teatada: näete, mul oligi õigus. Kuid ta ei maini seda, et on seda sündmust ennustanud juba mitukümmend aastat – ikka ja jälle uuesti.