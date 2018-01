Mis aga peitub mitte vastamise taga? Põhja-Sakala vallavalikogu liige Anneli Siimussaar kergitab saladuseloori. "Nii mina kui Ago tõesti sellel korral vaikisime, sest meil ei olnud mõtet mitte midagi öelda, kuna kõik, mis me ütleme, oleks nagunii pööratud meie vastu," ütleb Siimussaar. "Terve novembrikuu on see ajakirjanik vähemalt viiel korral meid lehte pannud ja me ei ole temaga ühist suhtlemisviisi leidnud."

Millest aga säärane negatiivne kogemus pärineb? "Ütleme nii, et kui endal on eelnevalt Sakala ajakirjanikega olnud selliseid juhtumeid ja artikleid, kus ei ole sellised meeldivad uudised ja on küsitud erinevaid oma arvamusi, siis alati lepime aja kokku ja kas filmime või ei. Selle ajakirjaniku puhul ei olnud see absoluutselt võimalik. Juba esimene kord astus ta mulle lihtsalt kabinetti sisse, ei ütelnud kas ta filmib, pildistab. Lihtsalt hakati filmima ja õhtul leidsin selle filmi siis Sakala portaalist," räägib Siimussaar. "Ja kõik küsimused olid ründavad. Olen püüdnud temaga vestelda, inimlikult asju ajada, kuid siis ta keerab kõik asjad kuidagi meie vastu. Seetõttu me ühtegi intervjuud temale enam avalikult ei anna, ainult kirjalikult."

Valminud videoklipi kohta ütleb Siimussaar, et seda asus kõnealune ajakirjanik tegema loetud minutid enne volikogu istungit. "Kümme minutit enne volikogu istungit ta lihtsalt astus sisse ja hakkas küsima. Meil olid volikogus väga keerulised teemad ja väga raske on, kui sa ei ole kunagi varem selliselt ajakirjanikuga kokku puutunud, kes lambist tuleb, filmib ja ründab sind. Me ei oska käituda! Ja täpselt samamoodi ei osanud seekord Ago käituda ja me leidsime, et lihtsam on vaikida," põhjendab naine.

"Ago on väga mõistlik mees, väga arukas mees ja ta teab kuidas asju teha. Ago ütles talle ka ilusti, seda seal artiklis ei olnud, et leppida aeg kokku ja me räägime. Ei! Tema käis selle kaameraga ja mitte kordagi ei ole nad meile öelnud, et nad panevad selle kuskile ülesse. Kõik peaks ikka viisakuse piiresse jääma. Ja nüüd kogu Eestile tundub, et näe, kõike mis nad teevad ja varjavad," avaldab Siimussaar oma nördimust ja tunnistab, et tema kõnealuse ajakirjanikuga enam vestelda ei soovi.

"Meist kõigist on tehtud tohutud kurjategijad, kuidas me ei taha suhelda. Me oleme püüdnud igatpidi suhelda. Oleme Sakalalt alati palunud, et nad saadaksid küsimused ja oleme küsimustele kirjalikult ka vastanud. Jah, üks kord ma ei vastanud, sest ta saatis küsimused kell 12.45 ja nõudis, et kella 16ks oleksid vastatud - artikkel läheb lehte. Mina lugesin kirja pool viis. Mis mõttega ma siis enam vastan?"

Sakala ajakirjanik Katariina Krjutškova seevastu aga leiab, et avaliku elu tegelastel on kohustus jagada avalikkusele ehk antud juhul Sakala ajakirjanikule kommentaare, kui küsimused puudutavad maksumaksja raha kasutamist. "Seda eriti olukorras, kus Võhma linnaga oli seotud mitu konfliktset teemat korraga nagu Võhma kooli õpetajate palgad polnud õigeaegselt makstud, Võhma linna endine pearaamatupidaja oli kuritarvitanud ametikohta ning tasus maksumaksja rahaga isiklikke arveid ning lisaks oli Võhma linna eelarves tekkinud 235 000 euro suurune puudujääk," ütleb Krjutškova.

"On ütlemata selge, et Sakala ajakirjanikuna kogun poliitikutega suheldes materjali ajakirjanduslikul eesmärgil ning olen avaliku huvi ehk lugejate teenistuses. Volikogu liige on avaliku elu tegelane, mistõttu ta vastutab enda sõnade, aga ka vaikimise eest."

Mis puudutab konkreetse videolõigu filmimist, ütleb Krjutškova, et Põhja-Sakala volikogu liige Ago Vingissar keeldus teda nähes selgitustest ning käskis kaamerad ära koristada. "Pärast pikka vaikimist ütles Vingissar, et ajakirjanik pole temaga eelnevalt midagi kokku leppinud. Samas olin Vingissarele mitu nädalat varem saatnud e-kirja ja korduvalt helistanud, ent Vingissar ei vastanud. Seetõttu otsustas Sakala toimetus kaameraga volikogu istungile minna," põhjendab Krjutškova ning viitab, et kõik volikogu istungid on avalikud ja ajakirjanik võib enne ja pärast istungeid volikogu liikmetelt kommentaare küsida.

Mis puudutab aga Siimussaare kabinetti tungimist, ütleb Krjutškova, et Anneli Siimussaar kutsus ise ta enda kabinetti, sest soovis küsimustele vastata ning juhib tähelepanu, et Sakala videosalvestisest avaldub, kuidas linnapea oli kommentaare andes teadlik, et suhtleb ajakirjanikuga.

Vingissar ei räägi ka Õhtulehega

Õhtuleht üritas kommentaari saada ka Ago Vingissarelt endalt, kuid Vingissare kontakttelefonile vastanud härrasmees ütles, et tegu on vale telefoninumbriga. Küll leiab internetist Vingissarest järgnevat infot:

51aastane Ago Vingissar on ettevõtja ja OÜ Prenton juhatuse liige, kes kandideeris kohalikel valimistel Põhja-Sakala (Viljandi maakond) vallas Valimisliit Koostöö nimekirjas, kes valiti 2013. aastal Võhma linnavolikogusse valimisliidu Kodulinn Võhma esinumbrina. Äriregistri andmetel ta ühtegi erakonda ei kuulu. Küll aga on mees teinud möödunud aasta teises kvartalis suure annetuse Keskerakonnale, 6500 euro suuruse.

Vingissaarele kuuluv ettevõte OÜ Prenton tegeleb metsa ülestöötamisega ja teeb ka Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) allhanget, ehk ettevõtte tegevusala on metsamajandust abistavad tegevused. Ettevõte ise on registeeritud 2000. aastal ja selles töötas 2016. aasta seisuga 37 inimest ja ettevõtte müügitulu oli 5 097 418 eurot.

Vingissaarele kuulub ka maatulundusmaad nii Viljandi- kui Järva maakonnas, kokku ligi 50 hektari ulatuses.